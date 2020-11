La Covid 19 continua agreujant l’emergència social i la problemàtica de l’habitatge a Catalunya. A Migdia Cope Catalunya i Andorra ens han arribat les següents dades, només un 1,6 % del parc d'habitatge català es destina al lloguer social Una xifra molt baixa, que fa que les entitats que promouen habitatge social alertin que en els pròxims quinze anys hi haurà 315.000 llars que no podran continuar pagant els preus de lloguer de mercat i que com a mínim unes 131.000 famílies necessitaran un lloguer social. Una xifra molt més elevada que el parc actual, que representa un total de 47.000 habitatges, tal com indica un nou informe del col·lectiu COHABITAC, segons el qual, veiem com Catalunya, i també el conjunt d'Espanya, es troben en les darreres posicions pel que fa al compromís amb el lloguer. Segons l'estudi, només l'1,6 % del parc d'habitatge català es destina a lloguer social, quan a països com Holanda, el percentatge és del 30. El document deixa altres dades; per exemple, pel que fa al pressupost públic invertit en habitatge social. La mitjana europea és del 0,6 % del PIB generat, mentre que a Catalunya suposa només el 0,1 % del PIB. En xifres d'Espanya, la meitat d'inquilins destinen un 40 % dels seus ingressos a pagar el lloguer, una dada que s'ha coronat com la xifra més alta de la Unió Europea. L'estudi posa damunt la taula que tant a Catalunya com a Espanya "la situació està lluny d'assemblar-se a Europa". COHABITAC, juntament amb entitats com la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, han fet públics els resultats per reivindicar més ajudes i la creació d'un parc d'habitatge públic català més extens. La inviabilitat econòmica de les promocions d'habitatges nous d'una altra de les qüestions que tracta l'informe. "Els costos d'obtenció del sòl, els costos de construcció i els de gestió" endarrereixen o impossibiliten que es construeixi més habitatge de caràcter social al territori català. Per això, els autors demanen mesures ràpides i eficaces: que el sòl d'edificació sigui gratuït i que es faci una reducció de l'IVA en la resta de costos. Segons les dades de setembre del 2020, 141.000 persones van sol·licitar accés a habitatge de protecció social, una xifra molt superior a la mateixa època del 2015, quan ho van demanar 40.000.