L'Associació d'Usuaris Financers (ASUFIN) ha demanat al govern espanyol que suspengui el pagament d'hipoteques "per raons d'interès públic". A través d'un comunicat, l'organització defensa que l'administració ha d'oferir una resposta "davant del risc real d'una minva d'ingressos a causa de la inactivitat econòmica". A banda, ASUFIN també sol·licita que alguns dels impostos que afecten directament a autònoms i petites empreses deixin d'aplicar-se.

"Mesures d'aquest tipus evitarien que les entitats financeres de caràcter privat posin en marxa iniciatives d'alleujament econòmic que generarien el cobrament d'interessos als afectats, com ara préstecs o refinançaments", defensa l'associació.

La mesura estrella de moratòria de pagament d'hipoteques podria afectar només un 10%, ens ho explica Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, "són 4 supòsits que s'han de complir, la primera que la teva situació laboral hagi canviat radicalment, ja sigui amb un ERTE, o que no tinguis ingressos si ets autònom" ens diu la presidenta de ASUFIN "la segona és que els teus ingressos no superin 3 vegades el IPREM, el tercer supòsit és que les teves despeses domèstiques, llum, aigua, internet, siguin més del 35% dels teus ingressos i el quart és que la teva càrrega financera sigui un 40% més, doncs bé, aquests 4 requisits és impossible complir-los tots, només ho fa un 10%" explica Patricia "són clarament requisits excloents, hauria de tenir en compte bàsicament l'endeutament"

Segueix Paricia "si la situació laboral ha canviat radicalment i els seus ingressos no arribin a cobrir aquest 35% de despesa s'ajudi" continua "la banca està per la labor d'ajudar, ens han dit que no hi haurà interessos. La pròpia banca veu que és millor una moratòria que un desnonament, veuen clar que no és una crisi estructural si no conjuntural, ara les entitats financeres tenen una oportunitat d'or per a ajudar i recuperar la confiança dels espanyols. Ens han dit que de debò no es farà negoci amb aquesta crisi sanitària." Conclou.