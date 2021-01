El nombre de joves de la Unió Europea que ni estudien ni treballen han augmentat a causa de la pandèmia

El nombre de joves de la Unió Europea que ni estudien ni treballen han augmentat a causa de la crisi econòmica provocada per la Covid-19. Segons les últimes dades publicades per l'Oficina Europea d'Estadística (Eurostat), al tercer trimestre del 2020, un 13,5% dels joves d'entre 15 i 29 anys residents a la UE no estudiaven ni treballaven, fet que suposa un total de 9,6 milions de persones. Un any abans, la mitja europea es trobava en el 12,5%. L'increment encara és més evident en el cas espanyol. El país que acumula un major nombre de joves que no registren cap mena d'activitat és Itàlia, on un 22,7% dels ciutadans de 15 a 29 anys no treballen (2,04 milions de persones). El segueix Grècia, on el percentatge de 'ninis' puja al 19% (304.000 persones). En tercer lloc està Espanya, que té a 1,33 milions de joves sense estudiar ni treballar, el que suposa el 18,2% del total. El tercer trimestre de 2019, aquest percentatge se situava al 14,8%, el que suposa un increment de gairebé quatre punts percentuals, 257.000 persones. Per contra, el país de la UE amb menor percentatge de 'ninis' és Països Baixos (5,8%), seguit de Suècia (7,6%) i Luxemburg (8,7%). Una altra de les conseqüències de la pandèmia és l'interès dels joves per emprendre el seu propi negoci. Emprendre és un camí llarg i pot ser que les circumstàncies socioeconòmiques d'aquests joves els obliguin a deixar el seu somni emprenedor de banda per cobrir les seves necessitats bàsiques. Aquestes i altres noticies a les xarxes socials o a cope.es/barcelona.