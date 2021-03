"Nomadland" la pel·lícula que triomfarà en els Òscars de Hollywood

El Víctor Esquirol, crític de cinema, ens porta cada setmana tres recomanacions per gaudir del cinema. Aquestes són les d'aquesta setmana:





"Nomadland"

Una dona, després de perdre-ho tot durant la recessió, s'embarca en un viatge cap a l'Oest americà vivint com una nòmada en una caravana. Després del col·lapse econòmic que va afectar també la seva ciutat en la zona rural de Nevada, Fern pren la seva camioneta i es posa en camí per a explorar una vida fora de la societat convencional, com a nòmada moderna.





"Monster Hunter"

Després del nostre món hi ha un altre: un món de monstres perillosos i poderosos que governen els seus dominis amb una ferocitat mortal. Quan la tinenta Artemis (Milla Jovovovich) i els seus lleials soldats són transportats del nostre món al nou món, la impertorbable tinenta rep el cop de la seva vida.

En la seva desesperada batalla per sobreviure contra enormes enemics amb poders increïbles i atacs imparables i repugnants, Artemis s'unirà a un home misteriós que ha trobat la manera de defensar-se.





"Libertad"

Pel·lícula per a cinemes complementària de la sèrie homònima d'Enrique Urbizu per a Movistar+ (amb fitxa pròpia), que segueix a una dona sobrenomenada 'La Llanera' que surt de presó després de 17 anys.

Segle XIX. Durant 17 anys, Lucía la Llanera ha estat conduïda al patíbul i indultada en l'últim moment, però aquests dies de tancament per fi acabaran i serà alliberada. El seu fill, Juan, va néixer a la presó i no coneix món, ni coneix al seu pare, el cèlebre bandoler Lagartijo.

Mare i fill intentaran viure la llibertat que tants anys els ha estat negada mentre són perseguits per quadrilles de bandolers i escopeteros del Governador Montejo.

Lagartijo, Aceituno i el Governador busquen a la Llanera, però també es busquen entre si. A l'Espanya de principis del segle XIX no hi ha lloc per a tots i molt menys per a traïdors.