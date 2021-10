Nil Moliner publica "Un secreto al que gritar". Eufòria i llibertat.

L'artista Nil Moliner publicar nou disc "Un secreto al que gritar". El tenim al programa perquè ens expliqui tots els detalls sobre aquest cant a l'eufòria.



- Deus estar emocionat perquè quan surt no diguis és un moment especial.



Estic entre content i feliç perquè un disc nostre cada dia aquest àlbum és molt biogràfic i les cançons parlant de mi i així la gent també em coneixerà una mica més.



- Sí el disc parla de tu, què vol dir aquest secreto el que gritar?



Tots tenim els nostres secrets i els meus els explico en el disc en totes les cançons, però realment el meu secret és la gent que em segueix i compra el disc.



- Quant de temps has dedicat en treure aquest disc?



És un treball d'anys que vaig començar abans de la pandèmia i després de la pandèmia vaig continuar repassant i retocant les cançons, donant amor a les lletres i apropant-me allò que volia explicar.



- La pandèmia ha ajudat els artistes en la part creativa.



M'ha anat bé per crear noves coses i per estar més actiu a través de les xarxes socials, però sí que la meva part creativa per escriure cançons no es veia capaç d'escriure perquè jo per exemple necessito vivències per poder fer-ho fet i la veritat és que poc estaven vivint en aquella etapa.



- Quina expectativa tens amb aquest nou disc?



La veritat és que no tinc cap, em fa molta il·lusió que la gent escolti les cançons i que em diguin el que els hi sembla.



- Quina és la clau per ser un dels artistes del moment?



Ai que faig és centrar-me en la meva música, en la gira, estar amb el meu equip de treball, la meva banda i al meu staff que sense ells no seria possible, però sobretot gaudir i aprofitar al màxim cada dia.