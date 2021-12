La neuroestimulació espinal és una assignatura pendent del sistema sanitari català

A Catalunya es fan cada any 5,6 implants de neuroestimulació espinal (NEE) per cada milió d'habitants. Això es tradueix, en l'escenari més optimista, en uns 50-60 implants anuals. Es tracta d'una xifra que està molt per sota de la mitjana d'alguns països europeus com Bèlgica, amb 85 implants per milió, o Holanda, amb 54 per milió.

Però també es troba significativament per sota de la mitjana a Espanya, amb 14,1 implants per milió d'habitants; Navarra, el País Basc i el País Valencià són les comunitats autònomes que realitzen més intervencions d'aquest tipus, amb 33,7 implants per milió, 28,5 i 24,4 respectivament. Aquestes són algunes dades recollides en un informe realitzat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

Les teràpies de neuromodulació s’utilitzen des de fa anys i s’han convertit en una eina imprescindible per al maneig d ‘alguns pacients que pateixen dolor crònic complex. Aquestes teràpies consisteixen en l’aplicació d’electricitat o de fàrmacs a prop del sistema nerviós per modular-ne l’activitat i modificar la transmissió del missatge que arriba al cervell com a dolor. Hi ha diversos estudis que n’avalen l’efectivitat per a alguns tipus de dolors.

«Hi ha un problema d'equitat evident en l'accés a aquest tractament per al dolor a Catalunya, tot i que en els darrers anys s'ha demostrat a través de múltiples estudis i revisions una gran evidència de l’eficàcia i eficiència que presenta», explica a MIgdia a COPE Catalunya el Dr. Antonio Montes, president de l’SCD i cap de la Unitat del Dolor de l'Hospital del Mar de Barcelona (àudio), que destaca sobretot el paper de la neuromodulació en el tractament dels dolors neuropàtics en general, aquells que són causats per un dany en un nervi. Malgrat totes aquestes evidències, a Catalunya hi ha desigualtats territorials importants tant en la dotació de personal com en la cartera de serveis que poden realitzar.

El dolor crònic, un problema molt comú

S'estima que a Europa una de cada cinc persones pateix dolor crònic, un fet que suposa un greu problema de salut pública. Les persones que en pateixen tenen una qualitat de vida reduïda i pateixen importants limitacions tant en les activitats personals com laborals i socials.

A Catalunya fins a un 30% de la població pateix algun tipus de dolor crònic. És la segona causa de consulta més habitual als centres d'atenció primària, condiciona un nombre elevat de baixes laborals i incrementa la despesa sociosanitària.

La primera opció per al tractament d’aquest dolor és farmacològica, amb analgèsics de diferents intensitats, entre els quals hi ha els fàrmacs derivats dels opiacis com a opció més potent.

Tot i això, la naturalesa crònica d'aquesta afectació fa que aquests tractaments perdin l’eficàcia amb el temps, i en facin falta dosis més altes i intenses, fins a arribar un punt en què els pacients es tornen refractaris a aquests tractaments convencionals.

«En aquest tipus de pacients la neuroestimulació pot ser una alternativa important, sobretot per a aquells pacients que tindran un llarg recorregut per evitar problemes de dependència als fàrmacs», explica el Dr. Javier Medel que reconeix que també és possible que aquest tractament perdi eficàcia amb el temps, a causa de la tolerància dels seus efectes, però que, al contrari que els opioides i altres analgèsics, la seva administració no té efectes secundaris.