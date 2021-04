Eduard Porta ens explica cada dimarts les novetats del sector tecnològic.

Nokia anuncia el X20 i el Nokia X10, amb 5G, Android One, cambra quàdruple i tres anys d'actualitzacions

La companyia finlandesa cerca trobar un lloc tant en la competida gamma mitjana com en la gamma baixa. Els terminals més ambiciosos (dins de la seva marca) són els Nokia X20 i el Nokia X10, la gran virtut del qual és instal·lar Android One, una versió pura i lleugera del sistema operatiu de Google que costa trobar més enllà dels Píxel

El Nokia X20 i el Nokia X10 són dues terminals pràcticament idèntics, tant en disseny com en especificacions de maquinari. També coincideixen a oferir tres anys de suport per a actualitzacions de seguretat i sistema operatiu

Les diferències les trobareu l'apartat fotogràfic i en la configuració de memòria i emmagatzematge intern

Processador: Qualcomm Snapdragon 480 5G

Preus: Nokia X20 des de 349 euros i Nokia X10 des de 309 euros

Els pròxims productes d'Apple podrien sofrir escassetat o retards per problemes en la cadena de subministrament

El llançament dels pròxims productes d'Apple s'enfronta a una sèrie d'imprevistos que podrien limitar la seva disponibilitat comercial o fins i tot retardar el seu llançament

Aquests problemes afectarien el nou iPad Pro, que hauria d'arribar aquest mateix mes, així com els pròxims portàtils MacBook.

L'iPad Pro, i més concretament el model de 12,9 polzades, estrenarà una nova pantalla basada en la tecnologia Mini LED per a proporcionar una il·luminació més homogènia i major contrast. No obstant això, els proveïdors d'aquest panell no estan fabricant-ho amb l'eficiència desitjada, obtenint un menor nombre d'unitats certificables o comercialment vàlides de les esperades inicialment.

Com a resultat d'aquesta escassetat de pantalles, Apple hauria optat per llançar l'iPad Pro de major grandària en una data posterior i en quantitats reduïdes.

Neuralink, mostra a un mico jugant a Pong amb la seva ment

Neuralink, una de les companyies de Elon Musk que exploraria el disseny d'interfícies cervell-màquina amb el propòsit últim d'expandir les capacitats naturals de l'ésser humà. Ara ofereix el que podria ser un avanç important.

La companyia ha publicat en YouTube un vídeo protagonitzat per Pager, un macaco de nou anys que segons Neuralink ha après a jugar a Pong amb la seva ment. Inicialment Pager va ser ensenyat a manejar els controls per medis físics, usant les seves pròpies mans i rebent un xarrup de batut de plàtan com recompensa.

Mentre va durar aquest entrenament Neuralink va monitorar la seva activitat cerebral per a comprovar quines neurones estaven implicades en la sessió de joc.

Una vegada dominades les mecàniques, els controls físics van ser retirats i en el seu lloc es va deixar que el mico jugués únicament amb el seu cervell, enviant a la màquina els senyals captats per un dispositiu BMI (Brain-Machine Interface) sense fil implantat en l'animal. El resultat és el que Neuralink denomina com MindPong.

Microsoft compra Nuance, una companyia de IA conversacional, per 19.700 milions de dòlars

Microsoft ha anunciat haver arribat a un acord per a comprar Nuance, una companyia de serveis d'intel·ligència artificial (IA) i de reconeixement de veu centrada en l'atenció mèdica per la qual pagarà 19.700 milions de dòlars

Nuance és una companyia amb seu a Massachusetts, els Estats Units, especialitzada en IA conversacional i coneguda pel programari Dragon, un motor de veu que aprofita la tecnologia d'aprenentatge profund per a transcriure la parla i dedicar menys temps a la documentació. Gràcies a la seva capacitat d'adaptar-se i aprendre de l'usuari, Dragon és considerat com el millor de la indústria.

Lenovo presenta el Legion Phone Duel 2, un mòbil gaming amb dos ventiladors, panell de 6,92” i cambra popup

El Lenovo Legion Phone Duel 2 compta amb un chipset Qualcomm Snapdragon 888 5G, que pot estar acompanyat de 12 GB o 16 GB i un emmagatzematge intern de 256 GB o 512 GB.

Respecte a la pantalla, tenim un panell AMOLED de 6,92 polzades de resolució FHD+ (2460 x 1080), amb 144 Hz, HDR i 800 nits (1300 nits com a màxim), mentre que la bateria de 5.500 mAh (2.750 mAh x2) compta amb càrrega ràpida de 90 W.

Tot això està refrigerat per un sistema de cambra de vapor acompanyat per quatre coixinets tèrmics de grafit i dos ventiladors que emeten 27 dB