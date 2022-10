Enoturisme i gastronomia a Viladellops

Finca Viladellops es troba al costat del castell d’Olèrdola, a la zona vinícola del Penedès, a 45 km. de Barcelona.

Els orígens d’Olèrdola es remunten als ibers; i la seva importància històrica i estratègica s’ha perpetuat al llarg del temps, sent en l’època medieval una ciutat fronterera amb el món musulmà.

Al vessant de la muntanya que envolta el celler, es poden observar els bancals amb oliveres, ametllers i vinyes, cultius que han constituït des de temps immemorials la base agrícola de la propietat

Les primeres referències escrites d’elaboració de vins per la seva comercialització a Finca Viladellops es remunten a finals del S. XIX, més concretament a l’any 1877, i es perpetuen de manera ininterrompuda fins el 1980.

L’activitat es reinicia a partir de 1999, coincidint amb la incorporació de la generació actual de la família Desvalls amb un nou projecte d’elaboració de vins de qualitat 100% mediterranis.

Vins que busquen transmetre la tipicitat a partir de l’aposta per les varietats autòctones de la zona com a base dels seus vins: Garnatxa per vins negres i Xarel·lo per blancs.

La base d’aquest projecte gastronòmic incomparable conjuga alta gastronomia, els millors productes i vins de la zona. Tot això, marca de la casa.

