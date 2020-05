Neix la Guia gastronòmica del confinament

Neix la Guia Gastronòmica del desconfinament . L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Alimentació compila en un web a els restaurants que ofereixen serveis durante la desescalada Des de el passat dilluns, 4 de maig, està disponible la nova Guia Gastronòmica de l'Desconfinament. És una iniciativa de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Alimentació, que vol aglutinar en un mateix portal tots els restaurants que ofereixen servei als clients durante aquestes setmanes de desescalada del coronavirus. En la fase zero, els establiments estan autoritzats a oferir menjar a domicili i també que el client el reculli.

Durant els primers dies s'hi han apuntat més d'un centenar d'Establiments de tot Catalunya. De moment, a Barcelona s'hi han inscrit una trentena de restaurants, com ara el Lasarte, l'Estimar, el Gaudir, el Semproniana, el TocaTeca, el Petra o La Taverna de l'Clínic, entre d' altres . "Tenim des de restaurants amb tres estrelles Michelin fins a bars d'entrepans", ha explicat a Migdia Cope Catlunya i Andorra el president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Alimentació, Carles Vilarrubí.

Ha assegurat que, en aquest primera fase, de moment, a els locals "s'estan animant a obrir la cuina per oferir menjar per endur o serveis a domicili". L'Acadèmia convida a els restauradors a sumar-se a la iniciativa, omplint 1 formulari per apareixer a la guia. L'objectiu és fer "1 compilació de les diferents ofertes gastonòmiques i serveis de restauració disponibles arreu de Catalunya". Una guia que dóna alè de esperança a tots els restauradors que estan desitjan poder obrir les seves portes amb normalitat per poder donar amb totes les garanties els seus serveis.

Si vols estar al dia de tota l actualitat més pròxima pots escoltar-nos de dilluns a divendres de 12.20h a 14h a Herrera Cope Catalunya i Andorra i Migdia Cope.També a les nostres xarxes socials ;twiter,instagram i facebook @COPE_Catalunya