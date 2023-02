Es necessiten més famílies d'acollida

Hi ha hagut una crida per augmentar el número de família d'acollida, de fet a Catalunya hi ha més de 700 famílies que acullen infants i adolescents tutelats per la Generalitat, però no és suficient. Parlem amb la portaveu d'Afabar, famílies acollidores de Barcelona,Glòria Garcia.



- Com neix AFABARi quin és el seu paper?



Va néixer fa uns quinze anys arran de la inquietud de les famílies per poder agrupar-se i fer més força per trobar famílies acollidores, per fer d'interlocutor entre les famílies i l'administració i sobretot per fomentar l'acollida dels infants de Catalunya.



- Què és l'acolliment familiar?



L'acolliment familiar és una mesura temporal on una família es fa càrrec dels infants fins que la seva família biològica se'n pot fer càrrec o fins que l'administració determina que aquest nen passa a un altre tipus de mesures perquè hi ha diferents tipus d'acolliment, hi ha l'acolliment d'urgència que teòricament no hauria de ser superior a un any, en el qual són sobretot retirades hospitalàries o nens petits, la família es queda amb aquest infant fins que l'administració determina si està en condicions de tornar amb la seva família biològica, a una família acollidora de més llarga durada o si passen directament adopció. Després hi ha l'acolliment simple què és el més habitual l'acolliment d'aquestes famílies cap als infants fins que la seva família biològica es recupera, hi ha casos on es recuperen més ràpidament i de vegades s'allarga molt en el temps llavors aquests acolliments es converteixen en acolliments permanents.



- A la vostra associació sou unes 90 famílies, però calen més perquè hi ha una crida bastant important per part de la Generalitat on demanen més famílies acollidores.



Calen moltes famílies, hi ha moltíssims nens al centre i estan perdent tota la seva infantesa en centres de menors quan podrien estar en una família acollidora.