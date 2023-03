Nadales a la primavera

El pròxim 23 de març podrem gaudir de Begonya Alberdí a la basílica de santa Maria del Mar. Parlem amb la soprano.



- Quina il·lusió veure't el pròxim dia 23.



Em fa molta il·lusió i és un dia molt especial perquè va ser el dia que em vaig casar. Ha estat molt curiós que sigui en aquesta data perquè serà com una mena d'homenatge el dia més feliç de la meva vida en l'àmbit personal.



- Fa poc has estrenat nou disc.



Si farà dos mesos que he estrenat "Brava".



- Què trobarem a "Brava"?



Està dedicat al meu marit Albert, per tot el vam fer a la pandèmia, sortir al balcó a cantar, va ser un treball en equip entre ell i jo. Era informàtic i va fer tota la difusió per xarxes socials. Sempre quan acabava de cantar s'escoltava Brava! Brava! I en homenatge a aquest fet, hem decidit posar aquest nom al disc.



Aquest nou disc està compost per 10 d'algunes de les àries més difícils de l'òpera. Són àries gramàtiques la majoria d'elles, sempre m'havien agradat, però mai m'havia replantejat gravar-les perquè em semblava impossible. Ho vaig gravar en una època molt trista a la meva vida i per aquest motiu totes tenen un toc dramàtic. Crec que ha donat com a resultat un disc molt potent i visceral.



- Què oferiràs el pròxim dia 23 de la basílica del Mar?



Com aquest concert estava previst per fer-se per Nadal canviarem una mica el repertori, posarem més òpera, més sarsuela i hi haurà molta varietat perquè a mi m'encanten els concerts on hi ha diferents estils. Havia de cantar al desembre unes nadales, però no vaig poder i ho faré el pròxim dia 23, seran tres cançons de Nadal escrites per Albert Guinovart, un dels compositors més importants d'aquest país.