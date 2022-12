Música Celta al Palau, un clàssic de Nadal

El músic Carlos Núñez estarà el dia 30 de desembre a les 9:00 del vespre al Palau de la Música catalana. Ens dona més detalls el mateix artista sobre aquesta gira de Nadal.



- Portes quasi tota la vida tocant la flauta i la gaita. Com ho fas?



Són els meus dos amors, un és l'amor platònic i l'altre és un amor més carnal.



- Si et diuen que vas ser un nen prodigi, ho acceptes?



No ho sé, el que sí que és cert que l'escola ho passem una mica malament perquè era com el diferent. Quan vam tocar la flauta l'escola i després vaig passar la gaita es van riure de mi perquè en aquella època fer música celta de tan petit era estrany.



-Et descobreixen quan tenies tan sols tretze anys i els Chieftains decideixen donar-te una empenta en el món de la música. Com vas ser aquest primer contacte?



Allò va ser màgic, els Chieftains em van apadrinar per anar amb ells pel món, imagina't estar a Nova York tocant amb tots aquells roquers americans. El cas és que no hi havia fronteres per la nostra música. Vaig iniciar una nova vida més com vaig aprendre moltíssim i de fet els hi farem un homenatge durant la nit del 30 de desembre al Palau de la música.



- Porteu ja deu anys fent el concert de Nadal?



Si aquesta és el dècim aniversari, estem molt contents amb el públic català, és una data màgica i sempre omplen tot el Palau de la Música inclús aconsegueixen els tiquets la mateixa nit que s'anuncia el concert. Hi ha molta gent que està esperant aquest dia perquè el públic s'ho passa molt bé i acaba literalment a l'escenari ballant amb nosaltres es converteixen tota una festa celta.