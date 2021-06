El canvi climàtic està esgotant el cicle de l'aigua?

El Museu de les Aigües està commemorant el dia mundial del medi ambient amb nous reptes digitals i en concret amb un nou projecte que es diu "Aula activa H₂O". Parlar d'aquest nou projecte tenim a la Marta Soler, responsable del programa educatiu del Museu de les Aigües.

-Que podem trobar al Museu de les Aigües?

Tenim la voluntat d'ajudar a crear una societat on estiguem cada vegada més conscienciats sobre quins són els reptes que encarem en relació amb la sostenibilitat i l'aigua. Explicarem quin és el paper protagonista de l'aigua i en funció de com l'entenguem, cuidem i utilitzem, estarem contribuint a mitigar o fomentar el canvi climàtic. Trobarem propostes diferents que tenen en comú la sostenibilitat i l'aigua.

-Què és el projecte Aula activa H₂O?

Hem de pensar que el Museu de les Aigües és un museu que està dirigit a tots els públics. Ens trobàvem en una situació que les persones sèniors ens estan demanant propostes específiques per ells on treballéssim l'aigua i la sostenibilitat en coses tan quotidianes com la jardineria, la meteorologia i l'apicultura i vam decidir realitzar diferents cursos a través de la nostra pàgina web. El primer d'ells és un curs d'horticultura on a través de cinc vídeos diferents et donen diferents tipus d'informació. En aquests vídeos es pot veure com utilitzar l'aigua en un hort urbà o casolà, que sigui sostenible i que es pugui mantenir a qualsevol terrassa o petit balcó.

-Hi ha altres projectes per conscienciar-nos en aquest dia mundial del medi ambient?

Més enllà de continuar les propostes habituals del museu com visites interactives o virtuals també tenim l'estrena d'un repte en el món Minecraft. Es tracta d'un videojoc en el qual hem reproduït al Museu de les Aigües i ens permet arriscar-nos i jugar en certa manera i aprofitar-nos que estem en un món imaginari per trobar coses que en el museu físicament no podríem provar. En aquesta nova aventura que es diu "El repte de l'aigua subterrània" el que fem és provar de descobrir com és l'aigua subterrània i crear un petit pla d'acció de foment de la biodiversitat i quines són les conseqüències de les nostres accions.