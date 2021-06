El Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres.

El Museu del Joguet acull fins a l'11 de setembre una exposició que reprèn la que es va fer durant el centenari del naixement de l'artista i que també es va presentar en aquest equipament de Figueres l'any 2004. Parlarem amb el seu director, Josep Maria Rosa.



-Com d'importants són les joguines en la història de la humanitat?



El fet de jugar, de vegades, no són necessàries les joguines, per exemple, els gossos quan neixen ja comencen a jugar amb les seves potes. Jo diria que jugar és descobrir constantment diferents coses i pot ser el que no fem prou bé tots plegats és que quan anem creixent ens pensem que jugar és cosa de nens.



-Quan no hi havia aquesta industrialització de la joguina, els més petits jugàvem amb qualsevol cosa que ens trobéssim.



Correcte, jugar amb la naturalesa és el que teníem, però a partir dels vuitanta fins al dia d'avui la indústria de la joguina i els anuncis han evolucionat molt.



-Hi ha joguines que poden arribar a ser molt valuoses.



Sí, això és culpa dels col·leccionistes com per exemple amb Madel Max -es va crear una associació on hi ha col·leccionistes d'arreu del món. Es van fer molts Madel Max, però pel motiu que fos hi havia algunes peces que s'havien fet, però que eren molt difícils de trobar i ara estan a un preu desorbitat que fa perdre l'esperit del joguet.



-En aquest moment teniu l'exposició dels vint primers anys del Salvador Dalí a través d'imatges.



Exacte, és una exposició que vam fer fa uns anys quan s'apropava el centenari del naixement de Salvador Dalí, però la vam voler recuperar i hem afegit coses que ens portava la gent. L'exposició repassaels primers vint anys de l'artista a través de diverses imatges procedents d'arxius particulars de la família Dalí i Domènech i d'algunes amistat del seu cercle més íntim.