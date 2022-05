El museu del còmic i la il·lustració. Un viatge a la nostàlgia

A Sant Cugat existeix el Museu del còmic i la il·lustració. Parlarem amb un dels seus fundadors, Paco Baena.



- Els que hem crescut amb desenes de publicacions setmanals de còmics podem reviure la nostra infància.



És un museu amb més de 40 generacions on explica la història del còmic al nostre país que va dins de 1865 (és el més antic que hem pogut localitzar i l'únic exemplar que existeix està al museu) i finalitzem el segle 21.



- Quin és aquest tan antic?



Es tracta d'una exemplar que es diu "En caricatura" i és del 1865. Fins ara era desconegut, però va ser una gran troballa entre els arxius de tot els que formem part del museu del còmic.



- En quin moment vau decidir crear el museu del còmic?



Principalment, va ser per passió i després perquè també estàvem cansats d'esperar al museu que es tenia què fer a Badalona i que mai arribava. Entre uns quants aficionats i col·leccionistes sempre parlàvem sobre la possibilitat de crear alguna cosa, però no era gens fàcil trobar un lloc, finalment vam aconseguir l'espai perfecte gràcies a un dels fundadors, JoseLuisVillanueva. Es tracta d'un edifici del segle 15 dividit en tres plantes i allà hem creat un museu molt complet.



- Com veieu els joves d'avui dia amb els còmics?

És veritat que un museu sempre pensa més en la història que hi ha darrere, és a dir, va enfocat per gent més adulta, que sap el que hi ha exposat en aquell museu. A través de la nostra experiència, estem veient que els joves no són massa apassionats per als museus, però sí que és veritat que la majoria són consumidors de superherois. Una de les grans sorpreses que ens hem emportat al museu és que venen molts col·legis a fer visites i també nens de més de cinc anys que en sorprenen de tot el que saben. La veritat és que surten encantats perquè després fem classes de dibuixos.