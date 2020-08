"Mulan" passa de l'estrena en cinema al lloguer per 30 dòlars

Cada dia tanquem el programa amb l'Alain Garrido, crític de cinema, i les recomanacions peliculeras que ens dona per a veure durant el dia, ja sigui en plataformes de cinema com el sales.

Avui comentem la nova estratègia de Disney amb "mulan", finalment, Disney ha cedit i comunica que 'Mulan' passarà directament a veure's en Disney+, excepte on no hagi arribat, a territoris importants com Rússia, la Xina o Corea. A un preu de 29,99 dòlars, més la subscripció a Disney+.

És un preu certament desorbitat per a les quantitats a les quals estem acostumats: la pròpia plataforma Disney+ costa 6,99 euros al mes, i posa a la disposició de l'espectador un catàleg de centenars de produccions de la companyia.

Però una senzilla suma permet posar les coses en el seu just context: el públic al qual es dirigeix la pel·lícula no és el dels cinèfils solitaris, sinó les famílies que van a patolls al cinema, entre 6 i 9 euros l'entrada. Una parella amb un parell de nens i les galledes de crispetes corresponents no sols aconsegueixen, sinó que poden arribar a doblegar aquest preu.

I Aquestes són les pel.lícules d'avui:

"OFRENDA A LA TORMENTA"

Ha passat ja un temps des que la inspectora Amaia Salazar es va enfrontar a la seva mare. Però a pesar que tant la Guàrdia Civil com el jutge Markina donen per tancat el cas, Amaia sent que no està lliure de perill.

La mort sobtada d'una nena en Elizondo resulta sospitosa i les anàlisis forenses porten a Amaia a investigar altres morts d'origen similar que conduiran a la inspectora a la resolució final dels successos que han assolat la vall de Baztán.

Tercer lliurament de la 'Trilogia del Baztán', basada en les novel·les de Dolores Rodó.

"SCOBBY"

Scooby i la colla s'enfronten al seu misteri més complicat: un complot per a alliberar al gos fantasma Cèrber.

Mentre corren per a detenir l'apocalipsi gossenc, el grup descobreix que Scooby té un èpic destí que ningú va sospitar mai.