La mosca negre arriba a Catalunya

I avui hem de parlar de la mosca negre. És un insecte molt molest que ha arribat a Barcelona i a les seves rodalies. Pica, però per sort no transmet cap tipus de malaltia. S'ha fet pública una notícia que explica que un veï de Getafe va rebre 45 picades de mosca negre a les cames mentre jugava al padel. Se li va haver d'administrar un tractament mèdic a base de corticoides i anti inflamatoris. I és que la mosca negre ha arribat també a Barcelona, i per parlar del tema hem convidat a Carles Aranda que és investigador i responsable de l'àrea natural rural del servei de control de mosquits del consell comarcal del Baix Llobregat: "El que li ha passat a aquesta persona no és gens normal. Les mosques negres tenen una particularitat, i és que en comptes de picar com fa el mosquit, que ens clava un estilet i ens xucla la sang, les mosques ens mosseguen, i ens injecten saliva en aquesta mossegada. Molt habitualment això provoca una reacció alèrgia molt irritant. Si et piquen diverses vegades poden causar problemes, suficientement greus com per anar a l'hospital. Ara mateix la mosca negre és un insecte que viu a l'aigua, però un aigua que tingui corrent: un riu o rierol. Al riu Ter o al riu Ebre es pot trobar. I quan és adult es desplaça molt. Poden haver crescut a un riu llunyà a casa teva, però que la mosca negre arribi. És normal trobar-ne, és pròpia de la nostra fauna. I de fet hi ha moltes espècies de mosca negre, no hi ha només una. Aquest estiu encara no sabem si hi haurà més o menys mosques negres. De tant en tant hi ha queixes de mosques negres, però es solen solucionar soles. Al Baix Llobregat, ara mateix no sembla que hagi d'haver més que altres anys.