"Mortal Kombat", una bona mala peli

Cada divendres, a migdia a COPE Catalunya, Víctor Esquirol (@vctoresquirol) ens recomana tres pel.lícules per gaudir. Aquestes són les d'avui:

"MORTAL KOMBAT"





A “Mortal Kombat”, Col·le Young, el lluitador de MMA (Arts Marcials Mixtes), acostumat a rebre pallisses per diners, desconeix la seva ascendència, i tampoc sap per què l'emperador Shang Tsung de Outworld ha enviat al seu millor guerrer, Sub-*ero, un Cryomancer sobrenatural, per a donar caça a Col·le.?Col·le tem per la seguretat de la seva família i cerca a Sonya Blade seguint les indicacions de Jax, un comandant de les Forces Especials que té la mateixa estranya marca de drac amb la qual va néixer Col·le.

No triga a arribar al temple de Lord Raiden, un Déu Ancià i el protector de Earthrealm, que ofereix refugi als quals porten la marca. Aquí, Col·le entrena amb els experimentats guerrers Liu Kang, Kung Lao i el mercenari rebel Kano, mentre es prepara per a enfrontar-se als majors campions de la Terra contra els enemics de Outworld (El Mundo Exterior) en una batalla d'enorme envergadura per l'univers.?

Veurem si els esforços de Col·le es veuen recompensats i aconsegueix desbloquejar la seva arcana -aquest immens poder que sorgeix de l'interior de la seva ànima— a temps de salvar no sols a la seva família, sinó per a detenir Outworld d'una vegada per sempre.





"Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan"

Combinant imatges d'arxiu inèdites de la banda i de la pròpia família de MacGowan, juntament amb animacions de, entre altres, l'il·lustrador Ralph Steadman, "Crock of Gold" és una celebració del poeta punk irlandès Shane MacGowan, cantant i compositor principal de The *Pogues. Un documental produït per Johnny Depp.





"Vigilados"





Dues parelles lloguen una casa per a una escapada de cap de setmana, però comencen a sospitar que l'amfitrió pot estar espiant i, la qual cosa hauria d'haver estat un viatge de celebració, es converteix en una cosa molt més sinistra.