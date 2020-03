Montse Ballarin, regidora: "Estem molt orgullosos de la feina que estan fent els mercats municipals"

Avui parlem dels mercats, que en aquests dies de confinament segueixen oberts perquè són un servei essencial. Els mercats municipals de la ciutat de Barcelona estan fent un crit d'alerta perquè els clients segueixin comprant. Després d'una setmana amb bones vendes, els mercats estan demanant als ciutadans que comptin amb ells per fer les compres d'alimentació diàries. Els supermercats també estan oberts, i les autoritats continuent dient que els productes d'alimentació estan garantits, que no cal acaparar menjar a casa. Montse Ballarin és la regidora de Comerç, Mercats i Consum de l'Ajuntament de Barcelona, i ha volgut passar pels micròfons de Migdia Cope Catalunya.

La Montse ha estava confinada des del dia 9 de març, ja que va estar en contacte amb una persona que va donar positiu en Coronavirus, així que ja té experiència en això del confinament. "No he tingut cap símptoma, però estic tancada totalment, és molt important la resposabilitat de tothom. I parlant de mercats, hem de dir que a Barcelona estem molt orgullosos d'aquesta magnífica xarxa de 39 mercats alimentaris, i la reacció i el que estan fent aquests dies els professionals que treballen als mercats fan que encara estem molt més orgullosos d'ells. Són més de 7000 persones les que estan treballant a aquests mercats. En aquests dies estem veient com és d'important que els aliments frescos puguin arribar a tothom, i els mercats ofereixen productes de primera qualitat. La xarxa que fa que arribin productes de gran qualitat és molt important, s'esta fent un servei públic molt important, cuidant molt totes les condicions d'higiene, i s'està fent un gran esforç per facilitar la vida dels ciutadans en aquests moments complicats. S'han contractat a 55 persones per que controlin l'accés als mercats, coordinats amb Guàrdia Urbana, durant aquest cap de setmana. Així que faig una crida als ciutadans a que continuin cofiant en els seu mercat més proper per portar productes frescos i de qualitat a les seves cases"