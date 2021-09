”La Montaña en invierno”, un viatge per Sierra Morena

Ahir es va fer entrega del 16è premi Eurostars Hotels de narrativa de viatges i recaigut en l'obra "La Montaña en invierno" de Manuel Moyano, parlarem amb ell en el programa d'avui (ÀUDIO).

La Montaña en invierno és un viatge de 500 quilòmetres.

Sí, és un recorregut per Sierra Morena.

D'on surt la idea de fer aquest recorregut?

En primer lloc és un viatge que mai s'havia escrit sobre a Sierra Morena en tota la seva plenitud, des de Jaén fins a Terol. Un altre dels motius, és que em va semblar un territori propici per una idea que volia portar a la pràctica literària i es tractava de narrar un viatge per territori peninsular amb la predisposició de veure alguna cosa nova, la veritat és que el viatge ha donat molt de joc.

Sempre ha estat com una mena de frontera durant la reconquista o la guerra civil.

Ho ha sigut sempre, és una frontera física on finalitzava la Meseta castellana, un fet que ha marcat el caràcter d'aquesta muntanya. Està situada en un lloc molt important de la península pel tema de les comunicacions.

Per què li has posat com a títol La Montaña en invierno?

Pel moment és un títol provisional, és possible que es quedi així o no, però va ser perquè el viatge es va realitzar en el mes de febrer i vaig poder observar una cara molt diferent d'aquesta muntanya, normalment Sierra Morena té més visites durant els mesos de primavera i estiu.