És el moment de canviar de feina?

La tecnologia porta anys transformant l'entorn laboral, però la crisi actual ha accelerat la necessitat d'especialització. La Unió Europea calcula que al voltant del 45% de les ocupacions de 2022 estaran relacionats amb l'àmbit digital. No obstant això, fins a 2 milions de vacants quedaran sense cobrir a causa de la creació de noves ocupacions i a la falta de qualificació per a accedir a uns certs llocs, segons estimacions de Manpower Group.

En concret, a Espanya, la base d'empreses que estan duent a terme la contractació d'especialistes TIC ha crescut un 117% entre 2012 i 2020, sent la més alta d'Europa d'acord amb l'informe ‘Ocupabilitat i Talent Digital. Però existeix una important bretxa que assoleix un 47% entre el nivell de talent que requereixen les empreses i les habilitats que presenten els joves d'educació superior.

Per a poder compensar aquesta bretxa, la Unió Europea ha posat en marxa el Pla d'Acció del Pilar Europeu de Drets Socials, l'objectiu dels quals és fomentar les competències digitals avançades i passar de 7,8 milions d'especialistes TIC que hi ha en l'actualitat, a 20 milions.

No és d'estranyar que cada vegada més persones es plantegin un canvi de rumb professional. El que semblava ser un propòsit que es guardava de cara a any nou, s'ha avançat a causa de la pandèmia. D'acord amb una recent enquesta realitzada per Microsoft, més del 40% dels treballadors considera l'opció de deixar la seva empresa al llarg d'aquest any i 8 de cada 10 estan preocupats pel creixement de la seva carrera.

Així i tot, són pocs els que s'atreveixen a arriscar-se i emprendre un nou rumb professional i és que, el 72% de les persones que volen trobar un nou treball considera que la seva formació i habilitats pot ser un hàndicap, segons Prudential. Al que se suma, que el segon obstacle més comú dels empleats per a fer un canvi de carrera és la falta de qualificacions (19%), segons una enquesta realitzada per Jobrapido.

És el moment de donar un canvi a la meva carrera professional?

S'ha realitzat una anàlisi de quins són els principals motius que fan que les persones es replantegin el seu futur professional i vulguin donar un canvi de rumb a la seva carrera.

Els salaris baixos i la falta d'oportunitats de créixer dins de la teva companyia poden fer que les setmanes es facin llargues i que no vegis futur. És per això que el 48% de les persones ocupades es planteja millorar la seva formació amb l'objectiu de tenir noves oportunitats laborals.

No identificar-se amb els valors de l'empresa pot ser un altre obstacle dins de la nostra carrera professional. Representar un projecte que no ens defineix és un problema més comú del que sembla. A més, d'acord amb dades de la consultora DH, el 85% dels empleats en el món no se sent compromès amb el seu treball.

I, finalment, l'excés de càrrega laboral pot augmentar el cansament, la irritabilitat i afectar la productivitat i el rendiment. D'acord amb el reporti Tendència Laboral de Microsoft WorkLab, el 39% dels treballadors a nivell global va afirmar tenir alts nivells d'esgotamenti un altre 54% un excés de treball.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat del tema amb el general manager d'Ironhack per a Barcelona i Madrid, Tiago Santos. (Àudio)