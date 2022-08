Greenpeacedenuncia la baixa capacitat dereciclatge de roba que hi ha a Espanya on només se'n recicla un 1%. L'organització apunta que cal fer un canvi en el model de producció per crear teixits menys contaminants i que durin més.

La portaveu de Greenpeace Espanya, Sara del Río, assegura que "el model de moda ràpida no és sostenible al nostre planeta" i reconeix que amb la qualitat actual de la roba és difícil donar-li una segona vida. En aquest sentit, Sara del Río reclama tornar a cicles més lents i evitar que tots els residus acabin als països del sud. Per ser més sostenibles, la portaveu de Greenpeace Espanya explicaque el primer que hauríem de fer és produir menys peces de roba, amb materials menys contaminants i que durin més (en lloc d'estar un any a l'armari, haurien d'estar com a mínimtres). "Hem d'assumir que necessitem un sistema de reciclatgreutilització molt més gran".

En aquests últims set anys, des de 2015, la moda ràpida s'està transformant en el que anomenen l'Ultra Fast Fashion (ultra moda ràpida).

Dades de l’ONU revelen que aracomprem un 60% més de roba que fa deu anys. Això vol dir que tenim cinc vegades més roba de la que tenien els nostres avis. La roba és ara de menys qualitat i, per tant, dedurada més curta.

Aquesta sobreproducció ve acompanyada de la mala gestió dels residus. Més de 140.000 tones de roba acaben cada any als abocadors de Catalunya, i només se'n recull selectivament un 12%. Per posar un exemple, la producció d’una camisa de cotó requereix una mitjana de2.700 litres d'aigua, la quantitat que veu una persona en dos anys i mig.