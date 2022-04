Mocedades i Los Panchos a la sala BARTS

MocedadesyLosPanchos tornen a la sala BARTS de Barcelona aquest dimarts 12 d'abril a 8:30 del vespre. Estan celebrant el tour "Nuestrosprimeroscincuentaaños", parlarem amb José Miguel González.



- Han passat de pressa aquests primers cinquanta anys?



Sí vint anys no són res, cinquanta encara menys. Estem molt feliços de tornar a la sala barts, ja que ha estat on hem realitzat els nostres concerts en els últims anys, tant d'un grup com de l'altre. Que tornin a la sala el grup Mocedades i portar com a convidat a LosPanchos, és impressionant. Cantarem junts les cançons que s'han convertit en immortals amb els anys.



- És tot un mèrit que diferents generacions cantin les teves cançons.



Exactament, hi ha molt pocs grups que aconsegueixin arribar fins als cinquanta anys o setanta-cinc anys de carrera musical. Estic convençut que si li dius a algú per carrer "Tu medices ven ylodejotodo" es sap la cançó de LosPanchos. En el cas de Mocedades i la cançó "Eres tu" és triada com una de les millors cançons de la música per una prestigiosa revista dels Estats units com és la billboard.



- Vaig sentir a dir que als Estats units es va decretar el dia "eres tu".



A l'estat de nevada està declarat el dia 22 de maig com el dia de Mocedades. Va ser una condecoració que ens van donar a les Vegas ja fa uns anys.



- Que veurem a la sala Barts?



Estarem el dimarts dia 12 d'abril a la sala Barts i tindrem l'oportunitat de fer un repàs per tots els grans èxits de Mocedades durant els últims cinquanta anys i també tindrem l'oportunitat decantar el costat de les guitarres de Lospanchos.