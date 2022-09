Mobilitat sostenible a Catalunya. Setmana de la mobilitat

Des de l'any 2002, la Setmana Europea del Transport es dedica a millorar la salut pública i la qualitat de vida promovent un transport urbà net i sostenible. És un esdeveniment anual que té lloc a múltiples ciutats del món i reivindica un model amb les persones i el medi ambient com a eix central. Parlarem amb el Cap de la secció d'educació i participació ambiental de la DIBA, Enric Coll.

- En aquesta setmana de la mobilitat a que ens referim quan parlem de mobilitat sostenible?



Ens estem referint que sovint quan parlem de desplaçaments a peu o amb bicicleta pensem en desplaçaments molt curts i quan és una llarga distància utilitzem el transport privat i aquí entra la importància de combinar els desplaçaments llargs amb autobús tren tramvia i després des del punt on arribes en bicicleta o caminant, aquesta és la idea de combinar les dues opcions i evitar agafar el cotxe en trajectes llargs.



- No només és la contaminació en aquest cas, sinó també el soroll, seria una altra de les qüestions que afecten les grans ciutats. Es faran uns tallers de mesuraments acústics?



La mobilitat té diverses derivades que afecta l'ús del vehicle privat unes poden ser més de tipus econòmic social i després un dels elements destaquem és de l'impacte ambiental que té un dels elements que expliquem és el soroll tant com la contaminació. Volem mesurar la quantitat d'aire i soroll que hi ha en un carrer amb molt de trànsit per veure la problemàtica que tenen.



- Quan parlem de contaminació acústica ens referim a la derivada de vehicles i indústria?



Al cap i a la fi, el so i el soroll són dues cares de la mateixa moneda, al final és allò que et molesta o no a la teva vida. Hi ha sorolls naturals com poden ser els galls que també hi ha a gent que els hi molesta o el soroll dels campanars, per tant, segons la normativa nostre país, el soroll és a partir de quan és una molèstia, no es diferencia quina és la font, tant se val si és un nen que crida com si és un animal o com si és un motor.