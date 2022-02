El mític grup Medina Azahara presenta "Llegó el día"

Fem un viatge en el temps fins al 1979 a Còrdova on Medina Azhara era una de les bandes de rock més proliferes i longeves del nostre país amb més de quatre dècades de trajectòria musical i amb 21 àlbums publicats. Avui dia, la banda és una gran llegenda del rock al nostre país i s'ha posicionat amb el temps com un gran referent del roc andalús. Actuaran el 2 de març al Palau de la Música de Barcelona. Parlarem amb el vocalista del grup, Manuel Martínez.



- Podríem dir que és un somni fet realitat amb "Llegó el dia"?



La veritat és que si no pensàvem que tindria tant d'èxit, estem molt contents de la feina feta.



- És un homenatge a Triana?



Sí , crec que es mereixia que algú li fes un homenatge amb totes les seves cançons principals, li vam comentar a Eduard (l'únic supervivent de Triana) i la veritat és que li va agradar moltíssim. Ara mateix estem en plena gira, ja hem fet alguna actuació i l'acollida és bona, a la gent li encanta i a nosaltres encara més per poder complir aquests somnis i per poder fer un homenatge a companys de carretera, que de fet van ser els que van obrir les portes del rock andalús a la resta de companys.



- "Llegó el dia" ha aconseguit unes xifres rècord en vendes des de la seva publicació.



Quan has fet 21 àlbums i algun d'ells també ha arribat a número 1, però després d'aquesta gran trajectòria no ens imaginàvem mai que ho obtindrem d'aquesta manera. Hi ha una gran feina darrera, és un treball fet amb molta delicadesa i molt d'amor.