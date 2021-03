"Minari, historia de mi familia" un retrat resplendent de l'existència

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema, ens explica a Migdia a COPE Catalunya les estrenes de cinema més importants de la setmana. Aquestes són las pel.lícules d'avui.

-"Minari, la historia de mi familia"

David, un nen coreà-americà de 7 anys, veu com a mitjan anys 80 la seva vida canvia, de la nit al dia, quan el seu pare decideix mudar-se al costat de tota la seva família a una zona rural d'Arkansas per a obrir allí una granja, amb el propòsit d'aconseguir aconseguir el somni americà.

-"Relic"

Quan Edna (Robyn Nevin) desapareix de manera inexplicable, la seva filla Kay (Emily Mortimer) i la seva néta Sam (Bella Heathcote) acudeixen a la casa de camp familiar que es troba en completa decadència, on descobreixen nombroses pistes que evidencien l'augment de la demència de l'anciana.

No obstant això, Edna torna de manera misteriosa sense revelar on ha estat. A mesura que el comportament de Edna es torna més imprevisible, Kay i Sam comencen a notar una presència que podria estar prenent el control de la dona.

Natalie Erika James és la directora d'aquest llargmetratge que també coescriu al costat de Christian White.

-"Solo las bestias"

Una dona desapareix. Després d'una tempesta de neu, el seu cotxe és descobert en una carretera en direcció a un poble remot. Mentre que la policia no sap per on començar a investigar, cinc persones semblen estar lligades a la desaparició. I cadascuna d'aquestes persones té el seu propi secret que ocultar.

Després de "Eden", Dominik Moll dirigeix aquest thriller dramàtic basat en la novel·la amb el mateix nom de Colin Niel i que manté a l'espectador en suspens fins al final.

Amb una brillant estructura narrativa, el film es caracteritza per la solidesa dels seus personatges interpretats per un ampli repartiment encapçalat per Denis Ménochet ("Maleïts bastards", "A la casa"), Laure Calamy ("Call my agent", "Ava"), Damien Bonnard ("Els miserables", "Rester vertical") i Nadia Tereszkiewicz ("Persona senar grata", "*Sauvages"), entre altres.