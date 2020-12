"Millor que els avis no surtin per Nadal de les residències"

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem amb el Dr. Insert Vicente Botella, de la Unió de Petites i Mijtanes Ressidències. Les patronals de residències de gent gran estaven molt molestes amb el pla de la Generalitat per Nadal perquè creien que no protegia prou les residències dels possibles brots que podrien provocar les entrades i sortides de residents. Finalment han arribat a un acord amb la Generalitat per gestionar aquests moviments, però coincideixen que el més recomanable seria que la gent gran es quedés a les residències durant aquests dies. Sense estat d'alarma que estableixi un confinament domiciliari no es pot impedit la sortida dels residents dels centres els dies de Nadal. A partir d'aquesta certesa, el Departament de Salut i les patronals de les residències desaconsellen les sortides pel risc que suposarien per a la persona que surt i per a les que no. I, si es fan sortides, que siguin d'un mínim de 3 dies. No podran sortir persones residents que presentin símptomes, que estiguin diagnosticades o que siguin contacte d'un cas. Tampoc podran fer visites persones que estiguin en aquestes condicions. En qualsevol cas, tota sortida anirà acompanyada d'un test d'antígens abans de sortir de la residència i almenys una setmana d'aïllament en tornar, amb més tests i controls exhaustius. Pel doctor Insert Vicente Botella, de la Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR): "La idea és negociar família per família que entenguin, que estem en una edat diferent i que el que no correspon en aquests moments és arriscar-se per una cosa que qualsevol altre dia es podrà fer, i es podrà fer molt aviat”.