La millor mel catalana

Ahir dia 20 de maig es celebra, per iniciativa de l'ONU, el Dia Mundial de les Abelles. Es va triar el 20 de maig perquè coincideix amb la data de naixement d'Anton Jansa (1734-1773) un pintor i apicultor eslovè, considerat el pioner en els tècniques modernes de cria d'abelles. A més per primera vegada s'ha fet l'entrega dels premis a millors mels catalanes. En el programa d'avui tenim Josep Maria Clària, responsable del sector d'apicultors de la unió de pagesos.

-Com és la situació de l'abella a Catalunya?

<< L'abella la hem de protegir perquè el 84% de totes les espècies vegetals que tenim depenen de la politització de les abelles i el 76% de les fruites i verdures que mengem també depèn de la politització de les abelles, és a dir, que si tallem la cadena i les abelles no polititzen, ens quedaríem sense fruita al mercat.>>

-Ahir es van entregar els premis d'aquest concurs que ha organitzat la unió de pagesos sobre les millors mels catalanes, deu ser difícil premiar una mel per sobre de les altres.

<< Jo diria que és quasi impossible diferenciar perquè costa molt, però vam comptar amb un jurat que fa anys que ho fa. Analitzen tant el gust, el color l'aspecte i els tres membres del jurat sempre treuen la mateixa conclusió.>>

-De què depèn perquè sortí una bona mel?

<< L'apicultor influeix moltíssim amb el tipus de mel, per exemple, depèn d'on portis les abelles, si les porta a una zona on hi ha molts ametllers, tindrà més gust a ametlles.>>

Trofeus i diplomes:

1r Premi de la Mel de romaní: Marià Castells

1r Premi de la Mel de mil flors: Florenci Martí

1r Premi de la Mel de muntanya: Florenci Martí

1r Premi de la Mel monofloral (castanyer): Salvador Mallofré

Premi Reina de les mels: Jordi Llaugí

Diplomes:

2n Premi de la Mel de romaní: Remei López

2n Premi de la Mel de mil Flors: Jordi Llaugí

2n Premi de la Mel de muntanya: Rossend Margalef

2n Premi de la Mel monofloral (neret): Anna Mor