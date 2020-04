Miki Núñez crea una nova versió de "Escriurem" amb fins solidaris

En el programa estàvem convençuts que tornaríem a parlar amb MikiNuñez, ahir vam escoltar "Escriurem" aquesta nova cançó de l'artista català i sabíem que emocionaria a molta gent. Avui en el programa hem volgut parlar amb ell perquè ens expliqui com ha sorgit aquesta col·laboració entre moltíssims artistes catalans amb fins solidaris. MikiNuñez: "És una cançó que vaig treure al meu disc al setembre passat, era una de les dues cançons que tenia en català i a la gent li va agradar molt, de fet, és la cançó més escoltada del disc a tot el país i que de sobte s'ha transformat en una cançó que la gent s'ha l'emporta't molt al seu terreny, perquè parla de recordar les persones que ja no poden ser amb nosaltres i que jo vaig dedicar precisament els meus companys d'OT. La gent en aquest moment s'ha sentit molt identificada amb la lletra d'aquesta cançó i per aquest motiu hem volgut ficar el nostre granet de sorra, amb la col·laboració d'uns quants artistes i fer aquesta versió".

Tot el recaptat amb aquesta cançó, va de forma solidària a Jo Em Corono, la fundació que lluita contra la sida del Dr. Clotet. Així ho ha confirmat el MikiNuñez : "Absolutament tot anirà destinat aquesta fundació i és més ja no tenim els drets ni de la cançó ni del vídeo, ho té tot la fundació, nosaltres l'únic que hem fet és cantar-la i donar-lis a ells perquè sàpiguen el que han de fer".

Si volem colaborar amb la campanya Jo Em Corono, la fundació del Dr. Clotet, a banda d'escoltar la cançó YouTube també la podem comprar a iTunes, escoltar-la a Spotify o comprar-la Amazon.