Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Què és l'energia verda i fins on arriba? L'organització Green Peace acaba d'emprendre accions legals contra la Unió Europea per haver classificat l'energia nuclear i el gas com energies verdes. Intentarem treure aigua clara amb el professor associat departament d'enginyeria mecànica i construcció industrial UdG, Alexandre Deltell.



- L'energia nuclear i el gas es poden considerar com energia verda?



L'energia verda com qualsevol etiqueta abstracte, dependrà de com es defineixi. La polèmica a causa de la dimissió d'alguns assessors de la Unió Europea, va ser per la mateixa definició de l'energia verda. Què és una energia verda? En aquest cas en concret, i segons la Unió Europea és aquella que emeti menys de 270 grams de diòxid de carboni per kilowatt hora d'energia produïda, mentre que aquests assessors havíem proposat en un primer moment que no fossin 270 grams sinó que 100 grams. Què és verd i no és verd? En aquest context és quan s'emet més o menys diòxid de carboni.





Des de l'any 2002, la Setmana Europea del Transport es dedica a millorar la salut pública i la qualitat de vida promovent un transport urbà net i sostenible. És un esdeveniment anual que té lloc a múltiples ciutats del món i reivindica un model amb les persones i el medi ambient com a eix central. Parlarem amb el Cap de la secció d'educació i participació ambiental de la DIBA, Enric Coll.





Sidecars tornen al panorama musical amb el seu nou treball, 'Trece', un disc que atresora el millor de si mateixos en uns temes que transpiren naturalitat, elegància, soltesa, empenta i harmonia. Una col·lecció imbatible de cançons amb melodies adherents i tornades inapel·lables que els situa davant el millor disc de la seva carrera.

El trio madrileny de l'Albereda d'Osuna format per Juancho (guitarra solista i veu), Gerbass (baix) i Ruly (bateria), presenta al seu setè disc amb onze noves composicions produïdes entre el mateix Juancho i el seu productor habitual, el prestigiós enginyer d'enregistrament britànic NigelWalker, en un exercici simbiòtic que s'ha saldat amb un resultat que, més enllà de fer les delícies dels seus múltiples seguidors, els guanyarà per a qualsevol degustador del pop-rock d'alta qualitat. Parlarem amb la banda per saber més detalls.