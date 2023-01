Migdia a COPE Catalunya i Anodrra

Avui, entre d'altres hem parlat dels següents temes:

Parlarem de la llei de benestar animal que deixa exclosa els gossos de caça, un fet que no han agradat gens als animalistes. Parlarem d'aquest tema amb el veterinari del centre veterinari de Girona, Xavier Barnils.



- Per què exclouen els gossos de caça de la llei de benestar animal?



Des del punt de vista d'un veterinari no trobo cap motiu. Sí que és veritat que amb la nova llei què han fet és evident que tenir un gos passa a ser una gran responsabilitat en la qual s'inclouen temes humanitaris i materials, és a dir, tenir un gos sortirà molt més car que abans. Normalment els caçadors tenen un grup molt gran de gossos, trobarem qui els cuidi bé i qui no, per això no podem parlar d'una manera global, per tant, si tots aquests gossos els vols adequar com un ésser viu que té sensibilitat, s'haurien de gastar uns recursos econòmics molt alts i és aquí on els caçadors consideren que surten perjudicats.





Uns científics xinesos anunciaven aquests dies des de la Universitat de Pequín un estudi sobre el comportament del nucli de la terra on confirmaven que el nucli de la terra s'ha alentit i fins i tot havia començat a girar en sentit contrari. Les especulacions sobre els seus possibles efectes han alarmat a mig món. Ens dona més detalls l'astrofísic i divulgador científic, Joan Antón Català



- Ens pots fer un petit resum i explicar que està passant.



Recordarem durant molt de temps aquesta notícia i la desinformació que s'ha creat. Primer de tot, hem de saber que no hi ha cap part de la terra, ni el nucli ni la superfície que hagin deixat de girar. I òbviament tampoc hi ha cap part del planeta que giri en sentit contrari. Tot el planeta gira (sempre ho ha fet des que es va formar) en la mateixa direcció, que és d'oest a est.