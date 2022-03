Migdia Cope Catalunya i Andorra 7 març 2022

Temes de Migdia Cope a Catalunya i Andorra ;





Respirar per la boca no és normal. Pot tenir consequencies greus per a la nostra salut. Estem dissenyats per respirar pel nas i per menjar per la boca. Respirar per la boca fa que entri més fred sec i carregat de pols i toxines.

Antoni Gómez Vicepresident del Col.legui d´Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.





Com combatre la caiguda del cabell desprès de passar la covid.

Més de 6 milions d´espanyols han patit o pateixen una perdua de cabell intensa o moderada degut a les variants de covid. Solucions per evitar la caiguda?

Dermatóleg i expert en tricología, Carlos Morales Raya