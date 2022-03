Migdia Cope Catalunya i Andorra 2 març 2022

Temesd´avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra;





Vaga d´Educació el 15,16,17,29 i 30 de març contra l´avançament del calendari escolar.

Iolanda Segura Portaveu Sindicat de Mestres USTEC-STES





El preu de la vivenda de segona mà a Espanya baixa per tercer mes consecutiu. Com afecta al sector inmobiliari espanyol el que està passant a la Guerra a Ucraïna ? A Catalunya hi ha un gran número de Russos que tenen propietats al nostre país.

Ferran Font Director d´estudis de pisos.com





Adriana Manso, la catalana que fa anells per a celebritats com Miley Cyrus, Dua Lipa o Bella Hadid. La Barcelonina de 26 anys és tot un referent de la moda dels anells a gairabè tot el món.

Adriana Manso, artista.





Avui coneixerem el perfil del President de Russia ,Vladimir Putin .Fred,distant i pràcticament impenetrable.

Marta González Peláez. Experta en comunicació, protocol. Formadora universitaria Internacional