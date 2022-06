Migdia Cope Catalunya i Andorra 28 juny 2022

Temes d´avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra ;





Com tramitar un DNI o Passaport d´urgència sense cita prèvia. Actualment hi ha col.lapse a les comisaries per fer el document.

Fernando García, Sección Sindical en el Ministerio de Interior de CCOO

Els tatuatges acolorits, en perill per la prohibició de milers de productes químics. Al 2023 ja no es podrà fer sevir el verd i el blau. Perills i riscos.

Belén tatuadora i mestre de l´escola de Tatuatge de Catalunya.

Curs per fomentar l´interès per les finances entre els joves estudiants entre 17 i 25 anys.

Jordi Martínez, Director d´Educació Financera de L´institut d´estudis Financers.