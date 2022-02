Migdia Cope Catalunya i Andorra 23 febrer 2022

Temes d´avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra;





No tots els adolescents es volen treure la mascareta. " La meva cara no m´agrada". Els Psiquiatres expliquen que darrere les mascaretes s´amaguen inseguretats, i que cal respectar el ritme de cada jove per acostumar-se al canvi.

Teia Plana, Coordinadota de la unitat de TCA de psiquiatria infantojuvenil del Hospital Clínic.

Identifiquen un home que es feia passar per usuari d´Arrels per demanar donatius al carrer.Desde la Fundació lamenten que algú busqui lucrar-se a través d´una iniciativa social. Arrels mai no recapten fons al carrer.

Ferran Busquets, Directo d´Arrels.

El proper 2 de març el mitic grup MEDINA AZAHARA estarà en concert al Palau de la Música on prresentaràn el seu nou treball discogràfic " Llegó el dia".

Cantant Medina Azahara, Manuel Martínez Pradas