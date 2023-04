Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

Com cada trimestre, Adecco Grouppublica el seu informe, en aquest últim s'ha detectat una baixada a Catalunya en l'absentisme laboral. Parlem d'aquesta situació amb el director d'Adecco Groupinstitute,Javier Blasco.



- Per què hi ha absentisme laboral?



El percentatge normalment s'incrementa a mesura que tenim cicles expansius des del punt de vista econòmic. Des del punt de vista real i emocional, en el nostre país cada cop que hi ha una crisi econòmica s'ha reduït l'absentisme, tenint en compte que la major part d'aquest és a causa de malalties comunes.



- Com millor va l'economia, es detecta més absentisme laboral?



Sí, de fet un dels pocs estudis que hi ha i que permeten fer una comparació, deixen clar que quan hi ha un sistema de prestacions generoses, l'absentisme creix al nostre país. També depèn del nivell acadèmic, educatiu i les proporcions de l'empresa, és a dir, en el cas educatiu com més nivell, menys absentisme, i quan les empreses són grans hi ha un major absentisme. Si parlem de la part productiva, hi ha una gran evolució en els factors emergents de risc i no han de ser estrictament laborals, però sí amb les qüestions psicoemocionals o cardiovasculars.