Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

La llei Celaáha despertat moltes polèmiques pels diferents punts de vista, de fet aquesta llei augmenta les restriccions cap a l'educació concertada, ja que contempla que tant els centres públics com privats concertats no podran percebre quantitats de les famílies per rebre educació gratuïta o impulsar les famílies l'obligació de fer aportacions a fundacions. Parlem amb el professor de l'escola Xaloc, Jordi Guirado





Actualmente Cataluña se encuentra en alerta 2 por peligro de incendios que se ven potenciados por la sequera y el viento, entre otros factores. Este peligro se ha adelantado, puesto que estamos en marzo y ya han habido unos cuantos incendios.

José Miguel Cruz ha entrevistado a Marina Palmero, profesora del departamento de ciencias ambientales de la Universidad de Girona, para saber más acerca de la gestión de los bosques.

Como ha explicado Marina, la gestión del bosque consiste en "prevenir el incendio y que sea más fácil extinguirlo". Aunque hay que tener claro que una vez empieza a arder, no se puede hacer gran cosa, únicamente intentar apagarlo como se pueda. Por eso debe haber una buena gestión antes de que se provoque el incendio.