Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

Bruselas ha puesto en marcha la obligación de reparar los electrodomésticos diez años después de su compra. Hablaremos con John Gomero de Reparación electrodomésticos Barcelona.

- ¿Existe la obsolescencia programada?

Son versiones que dan los usuarios, pero no es correcto. Se basan en que son aparatos electrónicos en los que los fabricantes programan en los aparatos un tiempo de uso, pero no es del todo cierto, lo que hacen estos componentes es darle una mayor información al momento de hacer mayores prestaciones, pero no para darle una menor vida.

- ¿Desde vuestro taller de reparaciones detectáis si la gente acostumbra a reparar sus electrodomésticos o prefieren comprar uno nuevo?

Si es una marca de alta gama, la reparación es conveniente. Si es una marca “blanca” no es muy conveniente repararlo porque la pieza más la mano de obra ya equivalen al 50 por ciento del valor del aparato y si más a más tiene muchos años, no conviene.





La primera enquesta mundial que ha fet l'Organització Internacional del Treball (OIT) sobre experiències de violència i assetjament a la feina afirma que més de la cinquena part de les persones treballadores pateix mobbing.

Una realitat contra la qual la persona treballadora es pot protegir denunciant els fets dels quals és víctima. Però, per a això, el primer és adonar-se que s'està davant un cas d'assetjament a la feina, que la Carta Social Europea defineix com a "actes censurables o explícitament hostils i ofensius dirigits de manera reiterada contra qualsevol treballador en el lloc de treball o en relació amb la feina".

Com explica Pere Vidal, professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i advocat laboralista, no tot conflicte a la feina es tradueix en assetjament.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les curiositats escollides per avui:

(ESCOLTA LES EXPLICACIONS DE L'ALFRED AQUÍ)