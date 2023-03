Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

La Generalitat posa en marxa un pla per erradicar totalment l'amiant. Parlem amb el secretari del govern de la Generalitat i president de la comissió per l'Erradicació de l'Amiant de Catalunya, Xavier Bernadí.



- Queda molt amiant per retirar?



No hi ha una xifra concreta, però sí que hi ha una estimació i a Catalunya malauradament encara queden aproximadament uns quatre milions de tones de materials que contenen amiant.



- Quan ho detecteu, com ho retireu?



En primer lloc, cal comprovar si es troba en bones condicions o bé si és un amiant que està trencat o s'està deteriorant per qualsevol motiu com per exemple potser pels efectes del temporal. Quan està degradat o en males condicions és quan l'amiant és perillós, quan es detecten aquestes fibres a l'atmosfera que solen entrar pel tracte respiratori i es poden quedar encallades i desenvolupar malalties al llarg del temps com pot ser un càncer.





John Wick, llegendari assassí retirat, torna de nou a l'acció impulsat per una incontrolable cerca de venjança.

En haver de lluitar contra assassins assedegats de sang que li persegueixen, John haurà de portar les seves habilitats al límit si vol sortir aquesta vegada amb vida.