Avui hem tractat els següents temes:

Avui explicarem la història de Mage, una nena de dos anys que cada dia lluita per viure. Abans de néixer li van diagnosticar una malformació al cervell, els metges no donaven gaires esperances de vida, però evidentment no va ser el seu final gràcies al suport fonamental dels equips mèdics de la vall d'Hebron i als professionals que després l'han atès al centre especial de la fundació Nexe.

Aquesta fundació fa una gran feina amb nens que tenen multi discapacitats, però malauradament tancarà, així ho ha decidit la Generalitat retirant la subvenció que els hi ha permès subsistir durant trenta anys. De moment no hi ha cap solució per aquestes 16 famílies que es quedaran sense assistència el pròxim 31 de desembre. Parlem amb el pare de la Mage, Pablo Guerrero.





El pròxim 23 de març podrem gaudir de Begonya Alberdí a la basílica de santa Maria del Mar. Parlem amb la soprano.



- Quina il·lusió veure't el pròxim dia 23.



Em fa molta il·lusió i és un dia molt especial perquè va ser el dia que em vaig casar. Ha estat molt curiós que sigui en aquesta data perquè serà com una mena d'homenatge el dia més feliç de la meva vida en l'àmbit personal.



- Fa poc has estrenat nou disc.



Si farà dos mesos que he estrenat "Brava".



- Què trobarem a "Brava"?



Està dedicat al meu marit Albert, per tot el vam fer a la pandèmia, sortir al balcó a cantar, va ser un treball en equip entre ell i jo. Era informàtic i va fer tota la difusió per xarxes socials. Sempre quan acabava de cantar s'escoltava Brava! Brava! I en homenatge a aquest fet, hem decidit posar aquest nom al disc.





Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.