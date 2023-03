Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

-Hem parlat sobre la possible competència desleial que pot representar la posada en marxa per part de l'ajuntament de Barcelona d'un tanatori per a mascotes.

-hem rebut a l'estudi a la candidata de Valents a l'ajuntament de Barcelona, Eva Parera, per parlar dels problemes d'okupació i delinqüencia a la ciutat.

-I hem parlat de cinema amb el Taisán Kao sobre Els pros i contres del multivers oscaritzat