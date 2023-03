Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem fet Herrera a COPE Catalunya en directe des del centre cultural de Mollerussa amb motiu del 150 aniversari de la Fira de Sant Josep. La fira de maquinària agrícola referent a Catalunya.

La referència firal de Mollerussa es remunta a l’any 1872 amb el naixement de la Fira de Sant Josep, certamen de caràcter eminentment agrícola catalogat actualment com La Fira Catalana de la Maquinària Agrícola i de reconeixement internacional.

La centenària fira que avui coneixem poc té a veure amb la que va sorgir llavors a proposta d’un grup de mollerussencs, els quals van proposar al seu batlle la celebració en aquesta població “que està situada al mig d’una comarca bastant numerosa i no havent-hi en la seva rodalia cap mercat ni fira (…), se celebrés un dia cada setmana de mercat i dos fires anuals, perquè (….) reportarien alguns beneficis a la població i comoditats als pobles veïns”.

Naixia la Fira de Sant Josep, un certamen que va començar com a fira de bestiar i donant resposta a les necessitats d’una època i d’una comarca.

A més, hem tractat el següent tema:

Les xarxes socials són una polèmica i sobretot després de la pandèmia on hi ha molts punts i molts fronts per assolir. En aquest cas parlarem de com les empreses utilitzen les xarxes socials per donar-se a conèixer i promocionar el seu negoci. Tenim amb nosaltres aEnrique San Juan, director de l'empresa Community Internet que està enfocada en educar a les empreses i la utilització correcta de les xarxes socials.



- Us dediqueu a ensenyar a les empreses a fer un ús correcte de les xarxes socials per promocionar-se.



Efectivament, per una part donem el servei de gestió i planificació de les xarxes socials per empreses i institucions. Per una altra banda, som una agència on ensenyem a través de cursos el que fem de manera professional.