Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres, hem tractat el següent tema:

La pandèmia va provocar en l'ésser humà una nova adaptació en els seus costums habituals. Pel que fa a les opcions de vacances i viatges un dels sectors que va tenir un important increment van ser les autocaravanes. Els usuaris de les d'autocaravanes van realitzar fa uns dies una marxa lenta per protestar per les restriccions i prohibicions que diferents ajuntaments imposen a la seva manera.Parlem amb un usuari d'autocaravana, Josep Pasqual.



- Des de quan ets usuari d'autocaravana?



Farà que anem amb autocaravana vint-i-tres anys.



- Per què vau decidir anar amb autocaravana?



Era un tema que venia de lluny, sempre havia fet càmping i caravana i un dia ens vam decidir per una autocaravana i a partir d'allà vam seguir la nostra aventura.