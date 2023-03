Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem fet el programa en directe des de la BWAW. La Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) posa avui el fermall final a la tercera edició aconseguint un increment d'assistència, tant en línia com de manera presencial.

L'esdeveniment, i l'ecosistema del DFactory Barcelona, s'ha tornat a convertir en una gran plataforma per a reflexionar sobre la posició de la dona en la societat i en l'entorn laboral, sobretot en àrees on les dones compten amb una menor presència, com en la indústria.

Durant aquests dos dies s'han comptabilitzat més de 2.600 assistents a les ponències per a gaudir del contingut, dels quals, uns 2.000 han accedit de manera en línia, mentre que uns 600 han acudit de manera presencial.

Aquest esdeveniment, impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i la Fundació INCYDE de les Cambres de Comerç d'Espanya, ha aconseguit reunir 50 ponents de primer nivell, nacionals i internacionals, tant dones com homes, debatent sobre solucions que permetin progressar de manera efectiva en la igualtat de gènere en l'àmbit empresarial i industrial.

A Migdia des de COPE Catalunya hem parlat de la igualtat en el sector tecnològic amb la desenvolupadora de software sènior i líder de diversitat, equitat i inclusió per a Espanya a Thoughtworks, Gabriela Chasifán, de la igualtat de la dona en el sector financer amb la directora territorial d'Ibercaja, Myriam Santos-Morán, i dels futurs plans d'igualtat amb la representant catalana sobre el tema a la ONU i presidenta del centre d'estudis de les dones d'Europa, Mireia del Pozo.