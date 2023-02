Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat, entre d'altres, els següents temes:

En el programa d'avui parlarem amb Guillermo González que viu a Dinamarca i volem saber com se les arregla perquè els seus fills parlin espanyol i com es va assabentar d'aquesta iniciativa i aquest bilingüisme a Dinamarca.



- Quant temps porteu a Dinamarca?



Vaig arribar a l'estiu del 2010 a Dinamarca, fa molts anys que estic per aquí. En un principi només venia per estudiar i finalment vaig conèixer a la meva dona i hem format una família.



- Com ho fas perquè els teus fills parlin també espanyol?



La veritat és que amb molta feina a casa perquè el cap i a la fi, la meva dona és danesa i de l'espanyol sap les coses bàsiques. Un ha de ser molt estricte parlant només espanyol amb els nens i sobretot intentar afegir l'idioma quan es pugui com per exemple quan es posen a veure els dibuixos a la televisió intento que els vegin en espanyol o quan anem a dormir els hi llegeixo llibres en espanyol. La meva família no és aquí i amb els únics que puc parlar al meu idioma és amb els nens donant-li aquesta base de l'idioma.