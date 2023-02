Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

Hi ha hagut una crida per augmentar el número de família d'acollida, de fet a Catalunya hi ha més de 700 famílies que acullen infants i adolescents tutelats per la Generalitat, però no és suficient. Parlem amb la portaveu d'Afabar, famílies acollidores de Barcelona,Glòria Garcia.



- Com neix AFABARi quin és el seu paper?



Va néixer fa uns quinze anys arran de la inquietud de les famílies per poder agrupar-se i fer més força per trobar famílies acollidores, per fer d'interlocutor entre les famílies i l'administració i sobretot per fomentar l'acollida dels infants de Catalunya.



- Què és l'acolliment familiar?



L'acolliment familiar és una mesura temporal on una família es fa càrrec dels infants fins que la seva família biològica se'n pot fer càrrec o fins que l'administració determina que aquest nen passa a un altre tipus de mesures perquè hi ha diferents tipus d'acolliment, hi ha l'acolliment d'urgència que teòricament no hauria de ser superior a un any, en el qual són sobretot retirades hospitalàries o nens petits, la família es queda amb aquest infant fins que l'administració determina si està en condicions de tornar amb la seva família biològica, a una família acollidora de més llarga durada o si passen directament adopció.

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.