Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

No és una tasca fàcil ordenar i regular l'impacte del turisme en una ciutat com Barcelona. Parlem d'aquest tema amb el regidor de turisme i indústries creatives de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcèt



- És possible regular el turisme i que tothom estigui content?



No és fàcil perquè Barcelona té una característica que sovint la gent no la té en compte i és que és una ciutat turística molt important, però a més a més és la ciutat turística de Catalunya, és a dir, a Barcelona tens una doble arribada de turistes, uns són aquells que trien venir i passar uns dies a Barcelona (un promig de tres dies) i també som un punt d'arribada de molts excursionistes (uns set milions a l'any) que estan passant les seves vacances a la costa catalana i que passen normalment un dia o una tarda a Barcelona.

Aquesta situació d'excursionistes és molt particular de Barcelona perquè som una de les poques ciutats del món que està a una distància molt curta d'un dels principals nuclis turístics del món i això té unes característiques molt particulars com per exemple el turisme a la ciutat de Barcelona no és massa estacional, està molt ben repartit al llarg de l'any perquè té un potent atractiu pel que fa a congressos o fires i un turisme cultural molt diversificat al llarg de l'any, però, en canvi, el turisme vacacional és molt estacional.