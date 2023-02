Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem parlat dels següents temes:

El barri del Besòs de Barcelona és un barri que va créixer ràpidament durant les dècades dels 60 i 70, quan es van construir molts blocs d'apartaments per allotjar als treballadors que van arribar a la ciutat. Molts d'aquests blocs es van construir amb formigó prefabricat que contenia aluminosi, un problema que ha afectat milers de persones que viuen en aquest barri.





L'enterrament d'un ésser estimat és un moment difícil per a tothom, però també pot ser una situació que comporti un gran cost econòmic. Els preus dels enterraments varien en funció de la ciutat on es realitzen i també depenen de diversos factors, com ara el cost dels terrenys, els serveis funeraris i els impostos locals.

Segons un estudi fet recentment, els preus dels enterraments varien notablement en funció de la ciutat. A Barcelona, el preu mitjà d'un enterrament ronda els 3.000 euros, mentre que a Madrid és d'uns 2.500 euros.

En altres ciutats com València o Màlaga, el cost mitjà ronda els 2.000 euros.No obstant això, el preu dels enterraments no només depèn de la ciutat on es duen a terme, sinó que també depèn de la qualitat dels serveis funeraris i de les necessitats específiques de cada família. Per exemple, en algunes ciutats, les famílies poden optar per un enterrament en una fossa comuna per reduir el cost, mentre que en altres ciutats aquesta opció no està disponible.





Aquest dijous 23 de febrer a les 9:00 del vespre a la sala Vivaldi de Barcelona tindrem el Raynald colom i Pep sala, mà a mà amb els sospitosos habituals, el nou disc que han tret aquests dos grans músics. Ens donen més detalls ells mateixos, Raynald Colom i Pep Sala.



- Pep, és la primera vegada que no són cançons de collita pròpia?



Si, és la primera vegada. M'ho estic passant molt bé perquè les cançons que hem escollit són grans temes, llavors, cada cançó és una meravella i ho estic gaudint molt i sobretot si ho faig al costat de Raynald Colom. Sempre m'he definit com una persona que fa cançons, més que una persona que interpreta cançons, per això agafar aquest nou paper, ens ho ha fet passar molt bé i ho penso gaudir al límit.





