Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Sota el títol, ‘D'Alpha a Zeta, educant a les generacions digitals’, aquest informe analitza la informació anònima proporcionada per 400.000 famílies amb fills d'entre 4 i 18 anys a Espanya, els Estats Units, el Regne Unit i Austràlia durant 2022. A més, també incorpora una anàlisi sobre la influència de la tecnologia en l'àmbit familiar, estudiant el perfil digital dels pares, a través de 1.617 entrevistes personals, i els problemes que causa l'ús de pantalles en la llar.

L'estudi sobre el comportament digital dels menors s'ha realitzat sobre cinc categories: plataformes de vídeo, xarxes socials, aplicacions de videojocs, aplicacions d'educació i aplicacions de comunicació. Aquesta exhaustiva anàlisi permet oferir una visió completa del perfil en línia dels més joves, que l'any passat van passar 4 hores de mitjana diària connectats a les pantalles fora de les aules, les mateixes que en 2021.





Fa uns anys que parlem sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i de les necessitats que té una ciutat com Barcelona. Aquesta situació ha creat un xoc frontal, mediambientalment parlant, hi ha gent a favor i gent en contra. Parlem amb el professor IESEBussinesschool, Pedro Nueno



- És imprescindible aquesta ampliació de l'Aeroport del prat?



Hem escoltat i hem pogut veure seria molt interessant, és a dir, Barcelona és una ciutat germana de Boston i a més a més totes dues tenen moltes coses en comú, amb les dues moltes universitats i escoles importants. També hi ha moltes empreses de serveis publicitaris, consultories i molts temes relacionats amb la medicina. Aquest germanament va arribar el dia en el qual va sortir el tema dels aeroports i fer coses en comú.





L'expressió es va popularitzar a través d'un tango compost en 1942 pel lletrista argentí Miguel Bucino i versionat per nombrosos cantants. La versió més famosa és la interpretada per Julio Sosa, qui va morir en un accident automobilístic als 38 anys i es va convertir en una icona mundial del tango.