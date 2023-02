Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Els preus de l'Habitatge s'han disparat arreu de Catalunya, de fet és la comunitat autònoma més cara, però avui ens centrarem en la ciutat més cara de tot el territori, Barcelona. Molts joves venen a estudiar a la capital comtal i lloguen habitacions, però ara mateix els preus oscil·len entre 400 i 500 euros, evidentment no ho poden pagar. Parlem amb la CEO i fundadora de la plataforma tecnològica d'inversió immobiliària Inviertis, Rebeca Pérez



- Per què s'han disparat els preus del lloguer d'habitacions?



Hem de fer dos passos enrere per veure en conjunt com es representa això. Els que lloguen les habitacions són particulars que tenen un immoble i volen treure rendibilitat, ens situem en conjunt econòmic, polític i legislatiu què és bastant inestable a Catalunya, és a dir, hi ha una limitació de preus, s'han suprimit una sèrie de beneficis fiscals des del govern central, hi ha una amenaça de regulació persistent que produeix inseguretat en la mateixa propietat privada. El que té un patrimoni, el vol protegir i fins i tot hi ha una sensació de treure-li profit en aquest moment que poden.





Entre el 15 % i el 17 % de la població espanyola té problemes per concebre fills, segons dades de la Societat Espanyola de Fertilitat (SEF). I entre el 10 % i el 20 % dels embarassos conscients acaben en un avortament espontani. Són xifres remarcablement elevades, per la poca visibilitat que fins fa poc tenia la infertilitat en el debat públic. Però cada vegada hi ha més dones —tot i que no sigui una qüestió exclusivament femenina—, i força de conegudes, que en parlen obertament. N'és un exemple l'actriu Jennifer Anniston, que fa poc va revelar que havia estat fent tractaments de fecundació in vitro sense èxit durant anys, o, sense anar tan lluny, la il·lustradora i artista multidisciplinària Lyona, que ha plasmat en el llibre MadrEh? (Random Comics) les dificultats i el trasbals emocional que ha patit fins quedar-se embarassada després de molts intents, pel fet de tenir endometriosi.





Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.





Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.